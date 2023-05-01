هدايا الرئيس السيسي للعمال.. 10 قرارات عاجلة

الإثنين 01/مايو/2023 - 12:40 م

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدة من قرارات مهمة لعمال مصر، خلال كلمته اليوم في الشرقية.

وجاءت قرارات الرئيس السيسي كالتالي: