البابا تواضروس: كلمتي بالاجتماع العام لبابا الفاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبة.. فيديو

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، أهمية كلمته التي يلقيها في الاجتماع العام لبابا الفاتيكان، في ساحة القديس بطرس، حيث قال في بيان له: "إن هذا نوع من التقدير التكريم والمحبة لي التي أعتز بها".
وقال في نفس السياق: “إن زيارتنا للفاتيكان زيارة احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ سنة على عودة العلاقات”.
وأكمل قائلاً: زيارتي للفاتيكان مدتها ثلاثة أيام من ١٠ : ١٢ مايو. وبرنامج الزيارة:
- حضور اجتماع بابا الفاتيكان وإلقاء كلمة.
- اجتماع لوفدي الكنيستين.
- صلاة مسكونية وليست طقسية.
وتابع قداسته قائلاً: “ولا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الفاتيكان وإنما نصلي قداس في إيبارشية روما وتورينو لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية لتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا”.
وتابع بالقول: “زيارتنا للڤاتيكان زيارة احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ سنة على عودة العلاقات”.
واختتم كلمته قائلاً: “لا توجد موضوعات تطرح للمناقشة خلال زيارة الفاتيكان، ولن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق”.
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