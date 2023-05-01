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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس: كلمتي بالاجتماع العام لبابا الفاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبة.. فيديو

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، أهمية كلمته التي يلقيها في الاجتماع العام لبابا الفاتيكان، في ساحة القديس بطرس، حيث قال في بيان له: "إن هذا نوع من التقدير التكريم والمحبة لي التي أعتز بها".

وقال في نفس السياق: “إن زيارتنا للفاتيكان زيارة احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ سنة على عودة العلاقات”.

وأكمل قائلاً: زيارتي للفاتيكان مدتها ثلاثة أيام من ١٠ : ١٢ مايو. وبرنامج الزيارة:
- حضور اجتماع بابا الفاتيكان وإلقاء كلمة.
- اجتماع لوفدي الكنيستين. 
- صلاة مسكونية وليست طقسية.

وتابع قداسته قائلاً: “ولا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الفاتيكان وإنما نصلي قداس في إيبارشية روما وتورينو لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية لتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا”.

وتابع بالقول: “زيارتنا للڤاتيكان زيارة احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ سنة على عودة العلاقات”.

واختتم كلمته قائلاً: “لا توجد موضوعات تطرح للمناقشة خلال زيارة الفاتيكان، ولن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق”.

https://fb.watch/kfgtQJUWmv/?mibextid=Nif5oz

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