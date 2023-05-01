حكايات من عند الفراعنة.. عيد العمال على جدران المعابد

يحتفل العمال فى الأول من مايو 2023 بعيد العمال، حيث تمنح فيه الحكومة إجازة رسمية للعاملين بالدولة، وذلك تقديرًا لقيمة العامل ودوره الفعال فى المجتمع، ولكن هذا ليس وليد اللحظة، بل له جذور فرعونية، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون بعيد العمال، فهناك رسومات على جدران المعابد توضح مدى اهتمام ورعاية الفراعنة بالعمال.

وكشف الأثريون حقائق كثيرة عن الفراعنة، على رأسها تقديسهم للعمل، ومنح العمال حقوقهم، ووثقوا ذلك فى تشييد المدن والمقابر، ونقش أسمائهم على جدران المعابد.

كما نقشوا على جدران المعابد رسومات تشير إلى قيمة العمل لدى المصريين، ووضع نظام إداري ثابت، بتتدرج وظيفي واضح، بداية من الملك، وصولا إلى الوزير، والكهنة، والعمال الذين شاركوا في بناء الحضارة الفرعونية.

ومكن ذلك النظام الإدارى ملوك الفراعنة من بناء دولة قوية، حيث امتلك الحاكم الفعلي للبلاد "الملك" مقاليد السلطات التشريعية والتنفيذية والعسكرية، إضافة للإشراف على الكهنة والسلطة الدينية والنيابة عن الآلهة بمصر القديمة.

وكان كبار الموظفين يمثلون الطبقة الوسطى بالمجتمع، المكونة من الأشراف والوزير والكتبة والكهنة والأطباء والفنانين، حيث يمثلون الطبقة الفعالة فى المجتمع.

وكان الوزير يعمل كرئيس جهاز الحكومة المركزية، وهي أعلى رتبة بعد الملك، وهو المسؤول عن العاملين في الدولة ومتابعة الحياة اليومية.