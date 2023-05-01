برلماني يحذر من استخدام مادة "سودوافدرين" في صناعة المواد المخدرة

طالب النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة على الأسواق بعد استخدام مادة "سودوافدرين" فى صناعة المواد المخدرة كـ"الشابو" و"الآيس" محذراً من خطورة هذه المادة على المجتمع بصفة عامة وعلى الشباب المصرى.

وقال " عبد الحميد " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن حالة من القلق سادت بين المواطنين بعدما أعلنت هيئة الدواء المصرية أن مادة "سودوافدرين" التى تستخدم فى العديد من أدوية البرد واحتقان الأنف والحلق تم استغلالها فى صناعة المادة المخدرة مشيراً الى أن مادة "سودوافدرين" تمت إساءة استخدامها فى تصنيع المواد المخدرة خاصة أن هذه المادة متواجدة فى 95% من أدوية البرد التى يتناولها المواطنون كالكونجيستال وكومتركس.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد عن خطة وزارة الصحة والسكان لتشديد الرقابة على الأسواق بعد استخدام مادة "سودوافدرين" فى صناعة المخدرات مؤكداً على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بحصر جميع المستحضرات الصيدلانية التى تحتوى على المادة ومعرفة الكمية الموجودة داخل الأسواق واتخاذ جميع الاجراءات لمنع استخدام هذه المادة فى صناعة المواد المخدرة.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باحالة طلب الاحاطة الى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لحضور الاجتماع والرد على تساؤلاته ومعرفة خطة الوزارة لمواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تهدد صحة المواطنين بصفة عامة والشباب المصرى بصفة خاصة متسائلاً : هل هناك مواد طبية اخرى يتم استخدامها فى صناعة المواد المخدرة ؟!