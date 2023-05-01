قرب تتويج الملك تشارلز الثالث... كراسي تاريخية صنعت منذ قرون تزين الحفل

قرب انطلاق حفل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث خصصت الحكومة البريطانية 150 مليون إسترليني أي ما يعادل "315 مليون دولار" وذلك لتأمين وحماية حفل تتويج الملك والمقرر انعقاده في 6 مايو المقبل ، ويأتي ذلك استكمالا لتقاليد وقوانين تعود إلى قبل نحو ألف عام منذ حفل تتويج ملك إنجلترا الأول وليام الفاتح في 1066.

حيث يواصل قصر بكنجهام بالتحدث عن أهم تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت القادم، بإعلان استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية بداية من كرسي سانت إدوارد التاريخي والذي صنع منذ أكثر من 700عام وكان أول تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.

ومن المقرر استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام، واستخدم أول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.

وأفاد القصر في بيان إن الملك وزوجته كاميلا سيجلسان في مراحل مختلفة من المراسم على كراس تاريخية متعددة.

حيث يرجع تاريخ الكراسي التيستستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم ولتتويج كاميلا، لعام 1953 والتي صنعت لتتويج الملكة إليزابيث .

ويجلس تشارلز وكاميلا لى كرسيي العرش اللذان صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته إليزابيث، التي عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم في 1937.

