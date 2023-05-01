"تعليم القاهرة" تحتفل باليوم العالمي للعمال

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير المديرية، باليوم العالمي للعمال، والذى يوافق الأول من شهر مايو كل عام.

وتقدم موسى بتهنئة قيادات المديرية، ومديرى عموم ووكلاء الإدارت التعليمية، ومديرى المدارس والموجهين وجميع معلمى القاهرة وجميع العاملين بهذة المناسبة العظيمة، فهو يوم الوفاء والعرفان، يوم تكريم لكل عامل يخلص فى عمله فى شتى ميادين الإنتاج من أجل نهضة الوطن وتقدمه.

واستطرد قائلاً: عمال مصر الأوفياء هم القوة الدافعة للبناء والتقدم ، والمحور الأساسي للتنمية والإنتاج، فتحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق الي مستقبل افضل لوطننا الغالي مصر .. حفظ الله مصرنا الحبيبة قيادة وشعباً وجيشاً فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.