برلمانية تتقدم بطلب إحاطة عن الجالية المصرية والطلاب الدارسين بالجامعات السودانية

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان بصفة عامة وابنائنا الطلاب المصريين من الدارسين بالجامعات السودانية خاصة مع اقتراب موعد امتحاناتهم فى ظل الاوضاع الراهنة بالسودان للحفاظ على مستقبلهم التعليمى.

وتساءلت "الجزار" فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج عن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد.

كما تساءلت النائبة سميرة الجزار عن الاجراءات التى سوف تتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحفاظ على مستقبل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية خاصة مع اقتراب موعد امتحاناتهم مؤكدة على ضرورة وضع مجموعة من البدائل لدراستها والعمل على تنفيذها بما فيها خطة إخلاء عاجلة إذا استلزم الأمر ووفقًا للموقف والمستجدات على الأرض وبعد فتح المطارات والحدود البرية المغلقة حالياً مع دراسة إمكانية اداء هؤلاء الطلاب للامتحانات داخل مختلف الجامعات المصرية.

وطالبت النائبة سميرة الجزار من المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى والهجرة والمصريين بالخارج للرد على تساؤلاتها.