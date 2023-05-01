لم تنشر من قبل.. تفاصيل صدور رواية جديدة لـ ماركيز عام 2024

انتشر في الآونة الأخيرة ما يفيد إننا في انتظار خروج رواية جديدة لجابرييل ماركيز - لم تنشر من قبل - خلال العام المقبل عام 2024، حيث نشر جابرييل جارسيا ماركيز قصة قصيرة في المجلة الكولومبية Cambio، وكانت حكاية آنا ماجدالينا باخ، وهي امرأة في منتصف العمر لديها علاقة جنسية أثناء زيارتها لجزيرة استوائية لوضع الزهور على قبر والدتها، هي الفصل الأول الذي كان ماركيز يعمل فيه.

ولكن بعد وفاة جابرييل جارسيا ماركيز في عام 2014، كان يُعتقد بأن العمل سيبقى غير مرئي حيث كان يُعتقد أن عائلته غير مرتاحة لنشر عمل غير مكتمل.

أبناء ماركيز، رودريجو وجونزالو جارسيا بارشا، ذكرا أن هذا العمل ثمينًا للغاية بحيث لا يمكن إخفاؤه بعيدًا عن كولومبيا والعالم، والذي تأثر بشدة بحكايات ماركيز التي نالت استحسانا كبيرا عن الواقعية السحرية.

وأضاف أبناء ماركيز : أن الرواية المزمع نشرها في العام المقبل تأتي تحت عنوان "سنرى بعضنا البعض في أغسطس " كان نتيجة آخر جهد لمواصلة خلق ضد الريح والمد والجزر، عند قراءته مرة أخرى بعد مرور 10 سنوات تقريبًا على وفاته، اكتشفنا أن للنص مزايا كثيرة وممتعة للغاية ولا يوجد ما يمنع من الاستمتاع بأبرز أعمال جابو: قدرته على الاختراع، وشعر اللغة، والسرد الآسر، وفهمه للغة. وقالوا في بيان صحفي إن الإنسان وعاطفته لتجاربه ومغامراته، خاصة في الحب، ربما يكون الموضوع الرئيسي لجميع أعماله.

وأعلنت دار النشر "راندوم هاوس" الانجليزية في بيان لها بيان إلى أنّ الكتاب الجديد لماركيز مؤلف "مئة عام من العزلة" و"الحب في زمن الكوليرا" سيكون متاحا "عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية باستثناء المكسيك" و"سيشكل نشره بالتأكيد الحدث الأدبي الأهم لسنة 2024".