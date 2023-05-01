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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية الأردن ونظيره السوري يبحثان قضايا أمن الحدود والمياه واللاجئين

فيصل المقداد
فيصل المقداد
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عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ‪ ووزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، اجتماعًا قبيل انطلاق أعمال ‫اجتماع عمّان التشاوري‬ الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان اليوم الإثنين وطبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، بحث الوزيران العديد من القضايا الثنائية كأمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والمياه، واللاجئين.

ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم، أعمال اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا بالعاصمة عمان بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

ويشارك في الاجتماع بجانب الوزير سامح شكري، كل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، ووزير خارجية سوريا فيصل المقداد.

وتناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق في تجاوز محنته.

يشار إلى أن اللجنة منبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 14 أبريل الماضي؛ لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

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