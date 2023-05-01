انطلاق معسكر منتخب الكرة الشاطئية استعدادا لكأس العرب

ينطلق معسكر منتخب الكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، اليوم، بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية خلال شهر مايو، حيث يتواحد المنتخب فى المجموعة الثانية التي تضم عمان وفلسطين والسودان.

وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية مصطفي لطفي قائمة اللاعبين وتضم كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن وأحمد حمدى ويوسف مرتضى ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد واسلام أحمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبد الرحمن الشافعى وعلى دياب ومحمد عبدالنبى وأحمد جبر نصه ومحمد نصرعفرتو وكريم شحاته والحسينى طه وأحمد شكرى.

ويشرف على منتخب الشاطئية محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات و وائل طلال منسق إعلامي.



وضم المدير الفنى لمنتخب الشاطئية بعض الوجوه الجديدة لتجربتها خلال المعسكر الحالى، وذلك قبل إرسال القائمة النهائية التى ستخوض منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة المقبلة.