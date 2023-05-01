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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اعتماد وحدة الامتصاص الذري بعلوم عين شمس من «إيجاك»

وحدة الامتصاص الذري
وحدة الامتصاص الذري
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 اعتمد المجلس الوطني للإعتماد “إيجاك” وحدة الامتصاص الذري بالمعمل المركزي بكلية العلوم جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ومحمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم،  وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ 14-04-2023، وجدير بالذكر أن الوحدة  قد تم اعتمادها لأول مرة عام 2018.

 وتعد وحدة الامتصاص الذري من أهم وحدات المعمل المركزي حيث تقوم بتقدير كافة العناصر وخاصة الثقيلة منها مثل الزئبق والكادميوم والزرنيخ والرصاص في كافة أنواع المياه  مثل مياه الشرب و مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي وكذلك في أنسجة الكائنات الحية مثل الأسماك وغيرها من الكائنات المائية البحرية وذلك باستخدام جهاز الامتصاص الذري.

وقد تم تجديد اعتماد الوحدة في تقدير بعض العناصر الثقيلة لمياه الشرب وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC -17025:2017

المجلس الوطني للاعتماد المعمل المركزى جامعة عين شمس إيجاك الصرف الصناعي