طلب إحاطة لرصف وتوسعة طريق "تلا - طنطا" الرابط بين المنوفية والغربية

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن توسيع طريق " تلا - كفر الشيخ سليم - طنطا " المعروف بطريق الموت بسبب كثرة الحوادث التي تقع عليه.

وقال "السادات"فى الطلب المقدم منه، إنه لا شك أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة طفرة فى شبكة الطرق والمحاور التي شيدت من الجنوب للشمال، ولا ينكرها إلا جاحد موضحا أنه بالرغم من هذه المشروعات إلا أنه لازال هناك طرق داخلية فى المحافظات تعاني من الإهمال والتدهور وتحتاج للرصف والتجديد حفاظا على الأرواح.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن طريق تلا - كفر الشيخ سليم - طنطا المعروف ب"طريق الموت"، من أهم الطرق الداخلية فى مدينة تلا، متابعا: ولكنه تسبب فى حزن أسر كثيرة بالمركز فقدت أبنائها بسبب الحوادث على هذا الطريق، بسبب شدة ضيق الطريق حيث أن عرضه لا يتعدي ٦ امتار فقط مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

وطالب السادات بسرعة ‏إدراج الطلب للمناقشة، لافتا إلي أن الطريق يربط بين محافظتين كبيرتين هما المنوفية والغربية حفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء.