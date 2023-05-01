2,5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في الشرقية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجه​ة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك ، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

أوضح في بيان اليوم ، ففي نطاق محافظة الشرقية (شمال وجنوب ووسط الشرقية) والتي تضم 226 مركزا وقرية ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى (2.8مليون) مشترك.

وتم تركيب عدد 1,2 مليون عداد مسبق الدفع و يوجد عدد 159 شبكه اصلاح اعطال وعدد 37 مركز خدمة للمشتركين تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2023 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات فى إطار كل من الخطة الإستثمارية بمبلغ يصل حوالى الى 1.60 مليار جنيه والخطة الطموحة بمبلغ يصل حوالى الى 350 مليونا، حيث تم تنفيذ الآتى :- تم انشاء عدد 55 موزع جهد متوسط و تركيب عدد (14) اوتوترانس فورمير لتحسين الجهد لدا المشتركين و 4246 محولات وأكشاك قدرات مختلفة- اضافة تدعيمات جديده واحلال المحولات و 427 سكينة هوائية جهد متوسط + 64 كشك سكاكين وموزع حلقى و 6902 عامود هوائي جهد متوسط و 483.07 كم خطوط هوائية جهد متوسط و 2329.283 كم كابلات أرضية جهد متوسط و39786 عامود جهد منخفض و 11816.6كم خطوط هوائية جهد منخفض و6751 لوحة توزيع وصندوق جهد منخفض و 1183.547 كابلات جهد منخفض.

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع الشرقية باجمالى تكلفة تبلغ حوالي 1.90 مليار جنيهاً متمثلة في :- زيادة قدرة لمطار الصالحيه عدد 2 مغذى من محطة المحولات و توصيل التيار الكهربى لمشروع الصوامع قصاصين الشرق مركز الحسينيه ، والصوامع والتخزين وتوصيل التيار الكهربى لمحطة مياه ابوكبير و توصيل التيار الكهربى لعدد من محطات الصرف الصحى التى تخدم مناطق متعددة بمحافظة الشرقية وتوصيل التيار لعدد من العمارات والأبراج السكنية و توصيل التيار لعدد من المصانع بالمحافظة وتوصيل التيار لعدد من محطات الرفع بالمحافظة و توصيل التيار لعدد من محطات المعالجة و توصيل التيار لمحطات توسعات المياه و توصيل التيار الكهربائي للمكتبه العامه بفاقوس و توصيل التيار الكهربائي لعدد من المستشفيات وتوصيل التيار الكهربائي لكلية العلوم التطبيقيه بالديدامون وتدعيم الاناره بالطرق بقرية ابوعوينات جهاز تعمير سيناء وتوصيل التيار لمحطة لمبنى الاداره التعليميه و توصيل التيارللوحده الصحيه تلراك و توصيل التيار لعدد من المراكز الطبية و توصيل التيار الكهربائي لمشروع معهد الأورام القومي بجامعة الزقازيق و توصيل التيار الكهربائى لموزع الصوب الزراعية بمنطقة العباسة و تعديل كابلات الجهد المتوسط المتعارضة مع اعمال انشاء كوبري شرويدة العلوي وتوصيل التيار الكهربائي للاسكان الاجتماعي بالقرين و زيادة القدرة الكهربائية لجامعة الزقازيق بقدرة 8 م.ف.أ و رفع اعمدة الجهد المتوسط المتعارض مع ازدواج طريق السعدية و توسعات نفق احمد عرابي الهيئة العامة للطرق والكبارى و احلال و تجديد رافع الزراعة (مجمع الآبار) و زبادة القدرة الكهربائية لجامعة الزقازيق بقدرة 8 م.ف.أ وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة غاز الاقاليم بالشيخ جبيل وزارة البترول و توصيل التيار الكهربائى لمحطة صرف صحى طاروطى وابو حاكم وكفر يوسف سلامه وزيادة قدرة الخاصة بمصنع علف الابرار مصنع خاص و توصيل التيار الكهربائي لعدد من محطات تموين السيارات ورفع الخطوط المتعارضة مع تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي .

بالإضافة لمجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 857.1 مليون جنيها والتي تتمثل في الاتى :-

توصيل التيار لعدد من محطات الصرف الصحي و توصيل التيار لعدد من مستشفيات الطوارئ وتوصيل التيار الكهربائى لمركز تجميع البلازما داخل معهد ضباط الصف التابع لهندسة القرين واحلال كابلات دخول 3و 5 ابو الاخضر وعملية استكمال (تدعيم موزع العزازى – تدعيم موزع العباسة بعدد 4 دخول وتقسيم مغذى العزازى منشية العباسة ) وإعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقري قطاع شمال الشرقية وتدعيم لوحة ههيا الدائرى بعدد 2 مغذى دخول بطول 17 كم و احلال كابلات جهد متوسط بهندسات القطاع بطول 35كم و إحلال خلايا جهد متوسط موزع القرى بهندسة ابوكبير وإحلال شبكات الجهد المتوسط باجمالى أعمدة جهد متوسط : 650 عامود + موصلات هوائية جهد متوسط بطول 85 كم /ط و توسعات شبكات الجهد المتوسط كابلات توسعات محطة معالجة فاقوس بالخطاره توصيل التيار الكهربائي لمحطة مياه البكارشه و توصيل التيار الكهربائي لمحطة صرف صحي سماكين الشرق توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة م. رضوان و توصيل التيار الكهربائي رفع تعارضات طريق فاقوس الدائرى .

و توصيل التيار الكهربائي لعملية ازدواج طريق الفرادن

و توصيل التيار الكهربائي لمحطة صرف صحي البساتين .

و إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقري قطاع جنوب الشرقية باجمالى أعمدة جهد منخفض بعدد 1500 عامود + موصلات هوائية جهد منخفض بطول 8 كم.

و تدعيم وانشء عدد من المغذيات

و توصيل لتيار الكهربي لعدد من محطات التنقية الجديدة بطاقة 600 الف م3 / يوم (المرحلة الثانية ) بقدرة 10م.ف.ا بمدينة العاشر من رمضان

و مشروع تنفيذ الشبكة الخارجية لتوصيل التيار الكهربي بقدرة 25م.ف.ا لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي ضمن المشروعات الإستثمارية المدرجة بخطة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي 2023/2022

و الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية (مدينة الجلود بالروبيكي ) بقدرة 18 م.ف.أ بمدينة بدر

وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً ، تهدف تلك المبادرة الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية،

جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع بمركز الحسنية بمهمات التالية : عدد (42 ) كشك

و 643 اعمده جهد متوسط

و 1.95 طن موصلات جهد متوسط

و220.424 كم كابلات جهد متوسط

و عدد 16498 اعمده جهد منخفض

و 108.19 كم موصلات جهد منخفض

و 2.819 كم كابلات جهد منخفض