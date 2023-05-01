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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 9 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

 وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أنه جرى اعتقال أربعة شبان من "جنين" خلال مداهمات لبلدات المحافظة، وخلال مرورهم بحواجز  عسكرية منتشرة بالمحافظة الواقعة شمال الضفة، وهي معقل للمقاومين الفلسطينيين. 
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شابين من حي "باب حطة" وبلدة "بيت سوريك" بالقدس المحتلة، وسط الضفة الغربية. 
واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة "بيتونيا" غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية، بعد مداهمة منزله، فيما جرى اعتقال شاب آخر خلال اقتحام الاحتلال مُخيم "نور شمس" شرق مدينة "طولكرم"، بشمال غرب الضفة الغربية. 
وفي طوباس، شمال شرق الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرًا محررًا، أمضى في سجون الاحتلال 17 عامًا.

الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي جنين