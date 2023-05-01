ارتفاع عدد المنشآت المعتمدة لمبادرة المقبلين على الزواج بالأقصر إلى 9 منشآت

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الاثنين، أنه تم إدراج ثلاث منشآت صحية إضافية ضمن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج بالمحافظة، ليصل عدد المنشآت المعتمدة للمبادرة من قبل الهيئة العامة للرعاية إلي 9 منشآت صحية.

وبناءً على هذا القرار، فإنه يتم التنفيذ المبادرة ذلك من خلال المنشآت الآتية: (وحدة طب أسرة الشيخ موسى - وحدة طب أسرة الزناقطة - وحدة طب أسرة الحبيل - مركز طب أسرة الطود - وحدة طب أسرة البعيرات - وحدة طب أسرة أرمنت الوابورات - وحدة طب أسرة أصفون - وحدة طب أسرة حي القرية - مركز طب أسرة الدير).

وتشمل التحاليل والفحوصات الطبية للمبادرة (فحوصات الأمراض الغير سارية - فحوصات الأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيا فحوصات فصيلة الدم وعامل ريسس - فحوصات الأمراض الوراثية - فحص الصحة الإنجابية).

كما تقدم الهيئة العامة للرعاية الصحية أيضا عدد من ندوات التوعية المستمرة للأسر وذويهم للتعريف بأهمية المبادرة.

وتأتي المبادرة الرئاسية، في إطار تنشئة الأسرة تنشئة صحية سليمة تفاديا للدخول في مشاكل صحية كبري قد تنتج بعد الزواج إذا لم يتم الفحص.

كما تستهدف المبادرة فحص المقبلين علي الزواج وتستلزم إجراء عدد من الفحوصات المعملية الهامة والأساسية التي قد يستغرق ظهور النتائج واعتمادها ما لا يقل عن 14 يوماً، وهو الأمر الذي يستدعي توجه كلا الطرفين قبل مراسم الزواج، لإجراء الفحوصات اللازمة بفترة كافية لاعتماد النتائج الآمنة وتلقي خدمات المشورة والتوعية اللازمة للطرفين.

وترتكز المبادرة الرئاسية في أهدافها، علي بذل كل الجهد لحماية الأجيال القادمة من مخاطر الإصابة بأمراض وراثية شديدة الخطورة، وتقديم المشورة والتوعية اللازمة لكلا الطرفين، مع الاطمئنان علي الصحة العامة للمقبلين على الزواج بما يسهم في تقليص فرص الإصابة أو العدوى لكليهما، واكتشاف الخريطة الصحية المتوقعة فيما يخص الصحة الإنجابية، وتقديم خدمات المشورة خاصة في حال اكتشاف نتائج غير آمنه للفحص المعملي.

وناشدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، كافة المواطنين المقبلين علي الزواج بسرعة التوجه إلي الوحدات والمراكز المعتمدة قبل الوقت المحدد بفترة كافية لإجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلي تلقي خدمات المشورة والتوعية اللازمة.

مبادرة المقبلين على الزواج (1)

مبادرة المقبلين على الزواج (2)

مبادرة المقبلين على الزواج (3)

مبادرة المقبلين على الزواج (4)