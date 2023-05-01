جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة الصينية

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن احتفالية تحت عنوان "اللغة الصينية ودعم حوار الحضارات " فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للغة الصينية، وذلك تحت رعاية محمود المتيني، رئيس الجامعة ،وعبدالفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، وبحضور سلوى رشاد ،عميد كلية الألسن ، ناصر عبدالعال ،وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس ، خوانغ لو بوا ،المدير الصيني ، و مرفت على، رئيس مجلس قسم اللغة الصينية ،ولفيف من الأساتذة والطلاب بمعهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية في جامعة عين شمس.

وعلى هامش الاحتفالية تم الإعلان عن جوائز مسابقة المواهب تحت عنوان " حكايتي مع الصين " والتي نظمها معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وجامعة تيانجين للدراسات الأجنبية وشارك فيها عدد ٤٠ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمدارس التابعة لوزارة التعليم المصرية والتي أدرجت اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية وقد قامت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد بتسليم الجوائر للفائزين.

يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للغة الصينية في ٢٠ أبريل من كل عام ، وتأتي هذه الفعالية فى إطار رؤية جامعة عين شمس لتوطيد التعاون العلمي والتعليمي والثقافي مع الجامعات الصينية وللتأكيد على عمق الصداقة والود المتبادل بين البلدين الصديقين مصر والصين.