رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الفائزين بالمركز الثالث بمسابقة iioe التابعةلـ«اليونسكو»

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، الدكتورة دينا نبيل، نائب المدير التنفيذي لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بكلية الفنون الجميلة، والدكتور سيد عبدالمولى رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية لفوزهم بالمركز الثالث فى مسابقة IIOE التابعة لمنظمة اليونسكو، لتصميم محاضرة مصغرة عن تطور التعلم الرقمى.

وأشاروا إلى أن مسابقة إنتاج المحاضرات المصغرة باللغة العربية، قام بتنظيمها مركز إبتكار التعليم العالي التابع لليونسكو (شنتشن- الصين) وشركة هواوي، ومجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، بهدف إرشاد المعلمين في الكليات والجامعات فى المناطق الناطقة باللغة العربية لانتقال التدريس من فصول تقليدية إلى فصول افتراضية واكتشاف نماذج الدروس المصغرة باللغة العربية وتعميم انتاج الدروس المقدمة باللغة العربية، وذلك لتعزيز التشارك والمنفعة المتبادلة للموارد التعليمية عالية الجودة فى ظل التطور الرقمى الذى يشهده العالم الجامعى.