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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" ببولاق أبو العلا والخليفة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيلين عصابيين  تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" ببولاق ابو العلا والخليفة.

والبداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفا بإرتكاب  4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"مقيمون بدائرة قسم شرطة الخليفة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وإعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد عناصر التشكيلين ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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