القى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش وبنج طبى بمنشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه – حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – عدد 16 عبوة "بنج طبى"– فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار- مبلغ مالى – ميزان حساس).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.