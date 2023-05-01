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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش وبنج طبى بمنشأة ناصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش وبنج طبى بمنشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه – حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – عدد 16 عبوة "بنج طبى"– فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار- مبلغ مالى – ميزان حساس).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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