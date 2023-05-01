تجديد حبس العريس المتهم بقتل عروسته بطنطا 15 يوماً على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية، تجديد حبس عريس 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عروسته بعد عدة أيام من زفافهما، داخل شقتهما.

وكانت قرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، شهدت تخلص عريس من عروسته بعد 4 أيام من زفافها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام زوج بإنهاء حياة زوجته، والتي عرفت إعلاميا «بعروسة طنطا»، داخل غرفة نومها، بعد أن قام بتسديد عدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد بعد أيام من زفافهما، بقرية كفر داود التابعة لدائرة مركز شرطة طنطا.

وقامت المباحث الجنائية بعمل التحريات، والمعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتبين مقتل عروس تدعى أية حمودة الشيبني، وتبلغ من العمر 25 عاما، بـ 8 طعنات نافذة ومتفرقة، وقطع في أحد أصابع اليد، داخل غرفة نومها، بقرية كفر داود، بعد أيام من حفل زفافها، وتم التحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

وكانت جهات التحقيق قررت التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، لدفنها في مسقط رأسها بمقابر العائلة، بعد انتهاء الطب الشرعي.