مكتبة مصر الجديدة تناقش"القتل الخطأ"

تطلق مكتبة مصر الجديدة في الساعة الواحدة من ظهر غدا الثلاثاء جولة جديدة من مبادرة التوعية ومحو الامية القانونية التى اطلقتها مؤسسة الخياط القانونية منذ عام ٢٠١٦ مع عدد من الجهات المحلية والدولية ، وذلك بندوة ثقافية بعنوان "القتل الخطأ والاصابة الخطا" ، يحاضر فيها الدكتور محمد الخياط بالتعاون مع نقابة جنوب القليوبية واسرة محامون لثقافة القانون بمقر نقابة محامين شبرا الخيمة.

اشار الدكتور محمد الخياط الى أهمية الثقافة القانونية لتعريف الشخص بحقوقه وواجباته تجاه الآخرين بحيث لا يتهاون بالمطالبة بحقوقه، وتحميه من الاستغلال وسوء المعاملة وضياع حقوقه ، وكذلك تساعده على الالتزام بالقانون وتجنب القيام بتصرفات خاطئة تكون مخالفة للقانون وهو لا يدري ، موضحا ان الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

كما أكد على ان القانون هو علم الحياة فهو الذي ينظمها ويضع القوانين لتعاملات الناس مع بعضهم البعض، ولذلك فمن الضروري أن يكون لدى كل فرد من أفراد المجتمع الحد الأدنى من الثقافة القانونية

كما تستهدف الندوة التوعية القانونية لشباب الجامعات وخلق جيل جديد واعى باهداف المحاماة ويحترم المهنة ويقدسها ، تخريج محامين جدد يمارسون المهنة بمنتهى الامانة والشرف و مساندة الشباب الشغوف لحب المهنة ومعرفة مهنة المحاماة على ارض الواقع