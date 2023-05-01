سقوط لص سرق 4 هواتف محمولة بأسلوب الخطف والمغافلة بحلوان

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط لص سرق 4 هواتف محمولة بأسلوب الخطف والمغافلة بحلوان.

تعود الواقة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر" حال عرضه على أحد محال بيع الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وبمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب " المغافلة" ، وأقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وارتكابه ( 3 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.