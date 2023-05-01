محافظ بورسعيد: عمال المحافظة جعلوها من أهم المناطق الصناعية

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، التهنئة إلى عمال مصر بشكل عام، والأيدي العاملة من أبناء محافظة بورسعيد بشكل خاص، بمناسبة الإحتفال بعيد العمال.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان له، أن الأيدي العاملة من أبناء المحافظة جعلوا من بورسعيد واحدة من أهم المناطق الصناعية، وكذلك واحدة من أكبر المحافظات في كافة المجالات، معربا عن فخره بعمال مصر والذين ساهموا في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا في ظل قيادة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن يوم عيد العمال هو يوم إحترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، لافتا إلي أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.