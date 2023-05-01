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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

عيد العمال فى عيون التشكيليين (صور)

لوحة للفنان فان خوج
لوحة للفنان فان خوج
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يظل الفن التشكيلى اداة المبدعين للتعبير عن مشاعرهم، سواء سعادتهم او حزنهم، وشقائهم، حيث يحتفل العالم اليوم  بعيد العمال، فهناك فنانون تركوا بصماتهم الفنية ليوثقوا هذة الاحتفالية بعيونهم.

ومن بين الفنانون التشكيليون الذين تركوا لنا إرثا من الاعمال الفنية المعبره عن هذة الاحتفالية، الفنان  فان جوخ، حيث صورعام 1882 النساء وهن يعملن فى المناجم فى لوحة زيتية الفحم.

لوحة فان جوخ

بينما عبرت الفنانة نادية سرى عن عيد العمال فى لوحة فنية تصور عجلة الإنتاج لعمال مصر، الذين يقومون بدفع عجلة الإنتاج إلى المدينة والتى تقوم وتنهض بسواعد العمال.

لوحة نادية سرى

بينما صورالمكسيكي ديجو ريفيرا،  فى لوحة "حامل الورد"، معاناة العمال في سبيل ايصال الورد والذي هو رمز لجمال الحياة ورونقها، فى رسالة الى ان السعادة لا تأتى الا بالشقاء.

لوحة حامل الورد

 

 

احتفالية عيد العمال الفن التشكيلي فان جوخ الفنانة نادية سرى ديجو ريفيرا