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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم في حيازة المواد المخدرة بالنزهة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  النزهة تجديد حبس عاطل ١٥ يوما  علي ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه في منطقة النزهة.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،300 كيلو جـــرام- مـبلغ مالي- هاتفى محمـــول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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