شاهد| صاحب مصنع شيكولاتة لـ"السيسي": نفسي حضرتك تدوق منتجاتنا.. والرئيس يرد

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر، اليوم الإثنين، إلى أصحاب عدد من المشروعات التابعة لمبادرة إبدأ.

ووجه مدير مصنع سويتانا لتصنيع الشوكولاتة والحلويات، الدعوة للرئيس السيسي، للحضور للمصنع، قائلًا: "نفسي حضرتك تشرفنا وتدوق المنتج"، ليرد الرئيس السيسي، مازحًا: "يعني يا محمد مش هدوق غير لما أجيلك".

من جانبه، رد مدير المصنع: "تنورنا ياريس دا حلمي إن حضرتك تشرفنا، ونفسي حضرتك تشرفنا فى المجمع الصناعي لأن هتغير الخريطة الصناعية في المصنع كله"، شاكرا مبادرة أبدأ.

ورد عليه الرئيس السيسي، قائلًا: "ربنا يوفقكم وألف مبروك".

وأعلن مدير المصنع، التبرع بنحو 2500 عبوة لأهالي الشهداء، و2500 عبوة أخرى لصالح مبادرة حياة كريمة.