السيسي يتوجه لأحد العمال من ذوي الهمم لتكريمه (فيديو)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج المشرفة من عمال مصر، وذلك خلال احتفالية، التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، والتي تقام بمنطقة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

وتوجه الرئيس السيسي، إلى أحد العمال المكرمين من ذوي الهمم لتسليمه الدرع، وهو ما أثر في العامل المكرم ودفعه للبكاء.

وبدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ شريف السيد خليل، وشهد الرئيس افتتاح 5 مشروعات صناعية جديدة في إطار مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية.

وشهدت الاحتفالية حضور كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.