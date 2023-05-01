إذا كنت تلتقت الكثير من صور السيلفي.. قد يكون لديك مرض نفسي

الإثنين 01/مايو/2023 - 11:22 ص

أصبحت صور السيلفي هواية عادية للكثيرين ، لكن الدراسات تظهر أن السلوك يمكن أن يكون مرتبطًا بمشكلة أساسية. "سيلفي" مصطلح يستخدم لوصف التقاط صور لنفسك لمشاركتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. في حين أن الشخص قد ينشر صورة واحدة أو اثنتين فقط ، فمن المحتمل أنه قد التقط عشرات الصور قبل التقاط الصورة المثالية في النهاية. يمارس الكثيرون فعل التقاط صورة شخصية ، لكن بالنسبة للبعض ، يمكن أن يصبح هذا السلوك إدمانًا.

على الرغم من أن مصطلح "التهاب الذات" تم صياغته في البداية في مقالة خدعة ، إلا أن الدراسات الحديثة تظهر أنه لم يكن بعيدًا عن الحقيقة. تشير الدراسات إلى أن التهاب الذات هو حالة يستخدم فيها الشخص صور السيلفي لتعزيز الثقة ، والتوافق مع أقرانه ، وإحساس الآخرين بالتحقق من الصحة. تتميز هذه الحالة بحاجة الشخص إلى التقاط صور له أو لها باستمرار ونشرها عبر الإنترنت.

ما هو الخطر؟

نظرًا لأن صور السيلفي هي مجرد صور لنفسك ، فقد تتساءل عن الضرر الذي يمكن أن تسببه. من منظور عام ، فهو ليس مادة غير مشروعة ولا يعرض الآخرين للخطر. وبدلاً من ذلك ، يأتي الضرر من تأثيره على الصحة العقلية وقدرته على التأثير على الشخص للانخراط في سلوكيات خطيرة.

تشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي ، زادت احتمالية صراعه مع مشاعر عدم الكفاءة وتدني احترام الذات والشعور العام بالحزن. عبر الإنترنت ، يشارك معظم الأشخاص فقط أفضل إصدارات أنفسهم. التمرير عبر ملف الأخبار الخاص بك ورؤية كل شخص تعرفه يخوض المغامرة والإثارة والإنجاز يمكن أن يتسبب في شعور الشخص بالقلق أو الاكتئاب. بطريقة دورية ، يتفاعل الكثيرون مع هذا من خلال مشاركة الصور التي تستحضر نفس المشاعر لدى الآخرين. تعد صور السيلفي واحدة من أسهل الطرق لتحسين الحالة المزاجية ، ولكنها غالبًا ما تتجاوز مجرد التقاط صورة. تحرير الصورة باستخدام المرشحات ، وضبط التباين ، بما في ذلك المناظر الخلابة والصور الفخمة التي تغذي الدورة ، مما يخلق إحساسًا مؤقتًا بالإنجاز ويجعل الآخرين يشعرون بالقلق والاكتئاب الذي شعروا به من قبل.

هذه الرغبة في تصوير نمط حياة يحث على الغيرة يمكن أن تجعل البعض يأخذها إلى أقصى الحدود. يتيح التقاط صورة شخصية مثالية في ظل ظروف خطيرة للشخص أن يأخذ صوره إلى المستوى التالي. قد يؤدي الوقوف فوق حواف المباني أو قمم الجبال أو أثناء تشغيل المركبات إلى تعريض الأرواح للخطر. في الواقع ، كلف فعل الانخراط في سلوكيات خطرة من أجل الصور المذهلة حياة مئات الأشخاص. بين عامي 2011 و 2017 ، مات 259 شخصًا نتيجة لالتقاط صور السيلفي المتطرفة. كان العديد من هؤلاء بسبب السقوط أو الغرق أو بسبب النقل ، وبعض الوفيات نجمت عن الأسلحة النارية والصعق بالكهرباء والحرائق. يقدر البعض أن عدد الأشخاص الذين ماتوا وهم يلتقطون صورة سيلفي أعلى في الواقع لأنه لا يتم تسميته دائمًا على أنه سبب الوفاة.

تحديد التهاب الذات

على الرغم من أنه ليس اضطرابًا للصحة العقلية معترفًا به رسميًا ، إلا أن إدمان الصور الشخصية هو اتجاه متزايد. هناك خط رفيع بين أولئك الذين يستمتعون بمشاركة الصور والتقاط صور سيلفي من حين لآخر ، وأولئك الذين ينخرطون بشكل قهري في سلوكيات استحواذية لالتقاط الصور. إن عملية نشر صور السيلفي ليست مشكلة في حد ذاتها ؛ تصبح مشكلة عندما يتدخل السلوك في الحياة اليومية.

بصرف النظر عن التقاط عدد لا يحصى من صور السيلفي يوميًا ، يشير الكثيرون إلى وجود مؤشرات أخرى على احتمال تطور المشكلة. إذا كان أكثر من نصف الصور التي تلتقطها عبارة عن صور شخصية وإذا كنت تستخدم الفلاتر والتحسينات وبرامج تحرير الصور لتحسين مظهرك ، فقد يشير ذلك إلى حدوث مشكلة أكبر. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تحول العديد من الأشخاص المهووسين بالصور الذاتية إلى الجراحة التجميلية لجعل أنفسهم يظهرون بشكل أفضل في الصور. يقبل الكثيرون النظرة المشوهة لأنفسهم على الكاميرا على أنها حقيقة ويبحثون عن طرق لجعل أنفسهم يظهرون بالطريقة التي يفكرون بها في الصورة. حتى لو لم تكن هذه التصورات حقيقية ، فهي كافية لقيادة الشخص لاتخاذ إجراءات جذرية.

يمكن أن يكون التحقق من صحة الأشخاص عبر الإنترنت في شكل إبداءات الإعجاب أو التعليقات من الدوافع الرئيسية أيضًا. يمكن أن تؤثر الصور التي ينشرونها عبر الإنترنت جنبًا إلى جنب مع تفاعل الآخرين بشكل كبير على شعور الشخص تجاه نفسه. في جوهرها ، ترتبط قيمتهم الذاتية ارتباطًا مباشرًا بمقدار المشاركة التي يتلقونها عبر الإنترنت. هذا يمكن أن يدفع الكثيرين لمواصلة النشر لمزيد من التحقق من الصحة.

إذا وجدت أن صورك الشخصية هي الطريقة الوحيدة التي تتواصل بها مع الآخرين وأنك لا تطور علاقات خارج هذه التفاعلات ، فقد تجد أن التهاب الذات هو مصدر قلق حقيقي. أن تكون صادقًا مع نفسك وتحديد سبب مشاركتك في صور السيلفي ، وما الذي تحصل عليه من هذه التفاعلات عبر الإنترنت ، ومقدار تقدير الذات في هذا الأمر يمكن أن يساعدك في إجراء تغييرات لإيقاف الدورة. بدلاً من البحث عن قيمة من خلال هذه التفاعلات عبر الإنترنت ، فإن بذل جهد مدروس للتواصل في العالم الحقيقي مع الآخرين يمكن أن يكون خطوة أولى إيجابية في وقف إدمان الصور الشخصية.