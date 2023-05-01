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الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليستر يستضيف إيفرتون وجيرونا يسحل ضيفا على أشبيليه

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأثنين الموافق ا مايو 2023 ، على النحو التالي:

*الدورى الإنجليزى الممتاز:
10:00 ليستر سيتي × إيفرتون

*الدورى الإسبانى الدرجة الأولى:
08:00 ريال مايوركا × أتلتيك بيلباو
10:00 إشبيلية × جيرونا
 

تشاهدون اليوم ليستر سيتي إيفرتون جيرونا