تشاهدون اليوم.. ليستر يستضيف إيفرتون وجيرونا يسحل ضيفا على أشبيليه

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأثنين الموافق ا مايو 2023 ، على النحو التالي:



*الدورى الإنجليزى الممتاز:

10:00 ليستر سيتي × إيفرتون



*الدورى الإسبانى الدرجة الأولى:

08:00 ريال مايوركا × أتلتيك بيلباو

10:00 إشبيلية × جيرونا

