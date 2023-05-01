السيسي يوجه بدعم مصنع "فيوتك": هدعمك والدولة مستعدة تساند الشركات لزيادة المنتج المحلي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كلمة المهندس محمد حلمى هلال، رئيس مصانع فيوتك، المتخصصة في مجال الإضاءة، والذي أوضح أن المصنع يمكنه تصنيع الكشافات الكهربائية، والتى توفر 50% من الطاقة الكهربائية المستخدمة حاليًا.

وسأل الرئيس عن سعر الكشاف، ليرد صاحب المصنع: "من 2000 لـ 2500، وأن الكشاف يوفر للمستهلك و للدولة"، مطالبًا بزيادة المنتج المحلي، حتى يصل لـ 90% أو 100%، و أنه سيدعم هذا الموضوع، والذى سينتج عنه توفير فرص عمل.

وتابع الرئيس السيسي: "سيكون هناك تعاقد من الكشافات الذكية، الموفرة لـ الطاقة لـ استخدامها فى الشوارع الجديدة، وقدم السيسي الشكر لهم، ووجه الحكومة باستخدام تلك الكشافات فى الطرق الجديدة".

وأكد الرئيس السيسي في حديثه لصاحب مصنع "فيوتيك" لصناعة لمبات الليد قائلا: "أنا هدعمك ومستعد أساندك وتخلى المنتج المحلى يزيد عن النسبة اللى ذكرتها وهى 50 أو 60%، وأتمنى أن نصل إلى 90% أو 100%، لأن ده معناه ببساطة ولو إحنا قدرنا نوصل لمكون محلى كامل وشبه كامل للمنتج هايبقا مفيش أعباء علينا وهيشغل ناس وهيشيل عننا أعباء من الدولار.

وأردف: "المفروض عاملين تخفيف لاستخدام الإضاءة في الشوارع، ولكن في الشوارع الجديدة يبقا واخدين قرار بالتعاقد مع "فيوتك"، ناخد هذه الكشافات لصالح المشروعات الجديدة ويبقا عندنا خطة كدولة لإحلال الإضاءة العادية بالكشافات الجديدة، مؤكدًا: "أرفع نسبة المكون المحلى ومستعد ندخل معاك وبهنيك على المصنع وأتمنى لك التوفيق وأشكركم على التبرع ومزيد من العمل وخلي بالك من صحتهم والرياضة بتاعتهم".