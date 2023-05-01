الأنبا توما يتفقد الأحوال الرعوية لأبناء الأقباط الكاثوليك بالكويت

بدأ الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بلبنان ودول الخليج، زيارته الرعوية لأبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالكويت.

كان في استقباله بمطار الكويت الأب يسى زكريا، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالكويت، وأعضاء المجلس الرعوي، وعدد من أصدقاء الأنبا توما، بالكويت.

والتقى المطران أوجينيو مارتن نوجينت، السفير البابوي بالكويت، بحضور الأب يسى زكريا، وأعضاء المجلس الرعوي.

وتقابل الزائر الرسولي بلبنان ودول الخليج أيضًا مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، حيث كان في استقبال الأنبا توما القمص بيجول الأنبا بيشوي، راعي كنيسة مار مرقس للأقباط الأرثوذكس، بالكويت.

رافق المطران خلال الزيارة الأب يسى زكريا، راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالكويت، وأعضاء مجلس الكنيسة.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور الأنبا بيجول، رئيس دير المحرق، وعدد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.