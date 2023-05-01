تشريح جثة سيدة عثر عليها عليها داخل مسكنها في المرج

قررت نيابة المرج تشريح جثة سيدة تم العثور عليها داخل مسكنها في منطقة المرج وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة و انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف علي ملابسات الوفاه وصرحت بدفن المتوفيه.

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من الأهالي مفاده العثور على جثة سيدة داخل مسكنها وبانتقال قوات الأمن تبين أن الجثة لسيدة ، وبالفحص تبين أنها مصابة بطعنة نافذة في الرقبة وقطع بشرايين يدها، كما تبين من خلال فحص الجثة أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.