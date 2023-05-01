وزير القوى العاملة: رعاية الرئيس السيسي لاحتفالية عيد العمال يؤكد ثوابت الدولة المصرية.. فيديو

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن عيد العمال يخلد نضال العمال وفضلهم، مؤكدًا أن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للاحتفال يؤكد على ثوابت الدولة المصرية أمام جنود الإنتاج.

وأضاف "شحاتة" في كلمته خلال احتفالية عيد العمال، والتي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شركة الشرقية للسكر، اليوم الاثنين، أن العالم يشهد تحديات غير مسبوقة في العمل وكانت توجيهات الرئيس محل تنفيذ خاصة، وهي دمج فئة ذوي الهمم وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي ، والتواصل مع العمال بالخارج ، والاستمرار بدعم العاملين الشركات المتعثرة.

وتابع، أن الجمهورية الجديدة لا تعرف سوي الإنتاج والعمل، وإيمان المصريين أن العمل سبيل كل إنتاج ومصدر كل بناء على المستوى الاجتماعي والحضاري، ونحتفل بهذه المناسبة من داخل شركة الشرقية للصناعات الصلبة برأس مال 15 مليون جنيه مصري ، ويعمل بالشركة 15 ألف مزارع وتنتج الشركة 400 ألف طن سكر تكفي 15% من الاستهلاك المحلي .