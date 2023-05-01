كلب يعقر طالبا وسط الشارع بمدينة 6 أكتوبر والأمن يضبط مالكه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي صاحب محل لقيام كلب ملكه بعقر طالب وسط الشارع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وتلقي المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طالب مصاب بجرح في الزراع الأيسر يفيد قيام كلب بعقره بأحد الشوارع دائرة القسم جري نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن كلب مالينو ملك صاحب محل قام بعقر المصاب.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط مالك الكلب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.