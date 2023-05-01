رئيس اتحاد النقابات: العاصمة الإدارية كانت حلما للمصريين وشيدت بسواعد العمال

قدم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التحية لجيش مصر العظيم والشرطة الباسلة وعمال مصر، مضيفًا: "أتي احتفالنا هذا العام بعيد العمال وسط تحديات عالمية وإقليمية ضخمة، بدأت بفيروس كورونا، والأن الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى الازمات التي تهدد الاستقرار العالمي ومن بينها مصر".

وأوضح "جبران" في كلمته خلال احتفالية عيد العمال، والتي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شركة الشرقية للسكر، اليوم الاثنين، مصر: "النتيجة ارتفاع معدلات التضخم فى كل العالم وزيادة أسعار السلع"، متابعًا أنه كان للعمال النصيب الأكبر والمباشر لتلك الأزمات، من الاغلاق المؤقت الى ارتفاع أسعار مواد الإنتاج، وكانت لسياسة القيادة السياسية الأثر الأكبر في التخفيف بالإجراءات والقرارات الحاسمة من زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ورفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشاد، بدور عمال مصر في بناء الجمهورية الجديدة، قائلًا: "معك ياسيادة الرئيس بنينا قناة السويس في عام واحد وبنينا محطات كهرباء في عامين وعشرات المدن الجديدة وقضينا على العشوائيات "، موضحًا أن العاصمة الإدارية والتي كانت حلم للمصريين شيدت بسواعد عمال مصر ، وقوة الشعب المصري ، مؤكدا أن عجلة الإنتاج لن تتوقف.

وأردف، أنه تم تحديث أدوات الانتاج بالمصانع ، والآن يبنى العمال الجمهورية الجديدة، والمصانع الجديدة مثل الشرقية للسكر ، والغزل والنسيج بالمحلة.