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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية اليوم الاثنين حبس المتهم بقتل صديقة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التحقيقات ، بسلاح ابيض مطواة بسبب خلافات نشبت بينهما عقب وصلة هزار بدائرة القسم .

كانت شهدت منطقة المطرية واقعة ماساوية عندما اقدم شاب علي قتل صديقة طعنا بسلاح ابيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما علي خلافات نتيجة وصلة هزار. 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من احدي المستشفيات باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر ، ولقي مصرعة علي أثرها ، وبالانتقال الي محل البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا بقيام المتهم باصابة الضحية بسلاح ابيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما نتيجة وصلة هزار ، ويعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم اقتياده الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

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