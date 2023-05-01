دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يفقد جهود 4 نجوم أمام الأهلي

يعاني فريق الترجي التونسي من غياب عدد من النجوم خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري الأبطال، حيث تقام مباراة الذهاب في ملعب “رادس” يوم 13 مايوم الجاري، بينما ستكون موقعة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 20 من نفس الشهر.

وضربت الإصابات صفوف فريق “الدم والذهب” مؤخرا حيث أعلن نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي أن بطل تونس سيفقد جهود عدد من أهم لاعبيه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد معلول عقب صعود الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري، أن مشاركة الثنائي غيلان الشعلالي وحمدي الهوني أمام الأهلي صعبة بسبب الإصابة.

وكان النجم الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي أجرى عملية جراحية خلال الأيام الماضية وتأكد غيابه لمدة شهر، كما يعاني غيلان الشعلاني من إصابة قوية.

كما يفقد الترجي جهود المهاجم الجزائري رياض بن عياد بسبب الإصابة في أربطة الركبة وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

ويغيب أيضا المدافع حسام دقدوق بسبب الإيقاف 3 شهور بعد ثبوت ايجابية عينة المنشطات التي أجراها اللاعب مؤخرا وتم توقيع عقوبة على اللاعب بالإيقاف لمدة 3 أشهر.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 20 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي، علما بأن مباراة الذهاب ستقام في ملعب “رادس” بتونس يوم 13 من نفس الشهر.