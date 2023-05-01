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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جبران يسلم الرئيس السيسي درع اتحاد نقابات عمال مصر

رئيس الاتحاد العام
رئيس الاتحاد العام لعمال مصر يقدم درع تذكاري للرئيس السيسي
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قدم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، درعا تذكاريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب كلمته في احتفالية عيد العمال، بشركة الشرقية للسكر، اليوم الاثنين.

يذكر أن احتفالية عيد العمال بدأت بآيات من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ شريف السيد خليل.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس خلال الاحتفالية 5 مشروعات صناعية جديدة في إطار مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية، بجانب تكريم عدد من قدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

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