ثقافة المنيا تناقش "قول الأجواد في أعراس البادية" لنادي أدب البادية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د.رانيا عليوة.

وقد أقام ناد أدب وشعراء البادية بالمنيا وصعيد مصر فعالية ثقافية تحت عنوان "قول الأجواد فى أعراس البادية" شارك فيها شعراء بادية سمالوط، وبادية المنيا وذلك فى ضيافة آل عبد البراعصة وشيخ العرب سالم ناجى البرعصى، وذلك لمنشية الذهب البحرية غرب مركز المنيا.

شارك في الأمسية شعراء البادية أبوالفتوح البرعصى الذى أدار تلك الفعالية والأمسية الشعرية، وبنت البادية الإذاعية أحلام أبونوارة وأحمد عبدالعاطى ابسيوان رئيس النادى والشعراء فرج المجدوب الفرجانى _ وطه على سالم ، ممثلا لفرع ثقافة المنيا وغناء شعر العلم الذى ابدع فيه الشعراء جمعة بوعزيزة الجملي والساعدى خليل، وياسر الشهير سالم جمعه عمار وشعراء قبيلة اسعيط عبدالجيد وناصر ومحمود السعيطى وفتح الله بوشيبة وعامر عبدالعظيم ومصطفى الرفاعى.

وفن الحكى للشاعر عبدالسلام أبوفضل الله شارك معه فى فن الحكى حسين سالم ومنصور ابوابريق وسالم جمعه عيد وشاعر الفصحى احمد فتحى صابر، حامد سعداوي الحضيرى ثم وقف جميع الشعراء وشاركهم الحضور بفن الصابيه، حيث قدم كل منهم نموذج لغناوى العلم وشعر الشتاوة وفن الطق.

