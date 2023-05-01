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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بدء احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي بآيات من القرآن الكريم

بدء احتفالية عيد
بدء احتفالية عيد العمال بحضور السيسي بآيات من القرآن الكريم
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بدأت احتفالية عيد العمال والتي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شركة الشرقية للسكر، والذي يُقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بآيات من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ شريف السيد خليل.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس خلال الاحتفالية 5 مشروعات صناعية جديدة في إطار مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية، بجانب تكريم عددًا من قدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددًا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

 

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