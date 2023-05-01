اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط رياح

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد ومائل للدفء على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثني ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغري 15، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 29، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة.