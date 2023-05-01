مساعدات الصليب الأحمر تصل للسودان بعد توقفها 3 أسابيع.. والإغاثات تشمل 8 أطنان من المساعدات الطبية.. وإجلاء الرعايا الأجانب مستمر

وصلت مساعدات الصليب الأحمر إلى السودان لأول مرة منذ اندلاع القتال بين القوات المتناحرة قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، إن ثمانية أطنان من المساعدات الطبية وصلت يوم الأحد الماضي، وتقدم المساعدات للمرافق الطبية المتضررة بشدة في السودان.

وتم إجلاء آلاف الرعايا الأجانب من السودان وفرت آلاف العائلات المحلية من العاصمة الخرطوم وسط الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المنافسة.

وقال شهود لشبكة سي إن إن الإخبارية، إن إطلاق نار جديد سُمع الأحد بالقرب من القصر الرئاسي المتنازع عليه في العاصمة الخرطوم.

ولطالما كان وقف إطلاق النار المتفق عليه يوم الجمعة هشًا ومن المقرر أن ينتهي مساء الأحد الماضي.

وتقول قوات الدعم السريع إنها ستمدد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى لكن لم ترد أنباء فورية من الجيش.

في نهاية هذا الأسبوع، انتشرت الشرطة السودانية في الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات لحفظ الأمن وسط أعمال نهب كثيفة.

وجاء القتال في وقت أفادت عدة دول بإجلاء آلاف الرعايا الأجانب، وتقول المملكة المتحدة إنها أجلت أكثر من 2000 شخص حتى الآن، الغالبية العظمى من الرعايا البريطانيين وعائلاتهم.

وقالت الحكومة إنها ستنظم رحلة إجلاء أخرى لمساعدة البريطانيين على مغادرة بورتسودان يوم الاثنين، رغم أنه لم يتضح على الفور إلى أين ستذهب الرحلة.

في غضون ذلك، قالت الصين إنها أجلت 940 مواطنا صينيا و231 أجنبيا من السودان إلى السعودية بين الأربعاء والسبت.

وقال العقيد الصيني تان كيفي: "من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين في السودان، صدرت أوامر للجيش الصيني بإجلاء الموظفين الصينيين في السودان".

وقال اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، لشبكة سي إن إن، الأحد، إن 5197 شخصًا من 100 دولة قد تم إجلاؤهم حتى الآن على متن سفن سعودية من بورتسودان.

وتم الانتهاء من أول جهد بقيادة الولايات المتحدة لإجلاء مواطنين أمريكيين عاديين يوم السبت، حيث وصلت قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية إلى بورتسودان بعد رحلة طويلة من العاصمة الخرطوم.

وجاء هذا الجهد وسط غضب متصاعد من الأمريكيين في السودان الذين شعروا أن الحكومة الأمريكية تخلت عنهم، والتي ظلت لأكثر من أسبوع أن الظروف لم تكن مواتية لإجلاء المدنيين على الرغم من إجلاء جميع موظفي الحكومة الأمريكية في عملية عسكرية نهاية الأسبوع الماضي.