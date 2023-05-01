وكيل صحة جنوب سيناء يبحث سبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.. صور

عقد الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية؛ لبحث سبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ومعرفة خطة العمل الخاصة بكل إدارة، ومناقشة ومراجعة القوى البشرية من الطاقم الطبي بالمنشآت التابعة.

وشدد وكيل الوزارة على القيام بالمرور الدوري على جميع المنشآت، وعرض خطة المرور لكل إدارة، والإفادة بما وجد أثناء المرور من ايجابيات وسلبيات والعمل على تلافيها، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات لتذليل جميع المعوقات التى قد تواجه المواطنين فى منافذ تقديم الخدمة الطبية.

ووجه عريضة، بتكثيف أعمال مراقبة الأغذية، ومتابعة مطابخ المستشفيات، والوجبات الغذائية المقدمة بها، وتكثيف أعمال التطهير في أماكن التجمعات، والمعسكرات، وأماكن تمركزات قوات الأمن، وغيرها، مع تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من الرجال والسيدات، ومراجعة خطة القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة للوصول إلى الأماكن الصعب الوصول اليها وتقديم الخدمة للمستحقين من المواطنين بقري ووديان المحافظة.

كانت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، قد شكلت الفترة الماضية لجنة برئاسة الدكتور عبدالتواب عريضة مدير مديرية الصحة، وبعضوية الدكتور هاني العزبي مدير الطب العلاجى والدكتور ايهاب اسماعيل مدير الطوارئ، وعصام الحفناوي مشرف التمريض؛ لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى مدن المحافظة.

وتابعت اللجنة سير العمل بمستشفى دهب المركزي، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وجرى المرور على جميع أقسام المستشفى ومراجعة ارصدة اللقاح والمصل المتوفرة، ومتابعة تواجد القوى الطبية خلال اجازة العيد وتابعت مناظرة ذوي المرضى والتنبيه مجدداً على ادارة المستشفى بتلبية جميع احتياجتهم باستمرار.

كما جرى المرور على مستشفى الطور العام بالمركز الطبى بالزهراء والمرور على جميع الأقسام المتواجدة به ، وجرى التأكيد ايضا على توافر جميع المستلزمات واللقاحات الوقائية والامصال العلاجية والتأكيد على توافر وتواجد الأطقم الطبية والوقائية لمدة 24 ساعة على مدار اليوم خلال فترة الإجازات.

وتستمر الإدارات الفنية والإدارية في متابعة سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية بناء على التكليف المباشر من الدكتور مدير المديرية من تكثيف المرور على كافة المنشآت التابعة للمديرية وتفقد سير العمل بها خلال فترة الإجازات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتكثيف المرور على أماكن تقديم الخدمة الصحية بمدن المحافظة فى ضوء الاحتفال بعيد الفطر المبارك وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، ورفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع المنشآت.

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