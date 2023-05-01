السوبر الأفريقي.. موعد انضمام علي زين لتدريبات يد الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، لخوض بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد، وبطولة كأس الكؤوس الأفريقية والتي يستضيفها الأهلي في الفترة المقبلة.

وبدأ فريق يد الأهلي استعداداته للبطولتين عقب انتهاء الموسم المحلي بالتتويج بلقبي دوري المحترفين وكأس مصر منذ ايام.

وتكتمل صفوف فريق يد الأهلي خلال أيام بانضمام النجم علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد، والمحترف في صفوف نادي دينامو بوخارست الروماني.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع علي زين على سبيل الاعارة لتدعيم الفريق خلال بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس.

وينضم علي زين لتدريبات الأهلي يوم الخميس المقبل في أول ظهور له، منذ رحيلة عن الفريق خلال الفترة الماضية للاحترف الخارجي.

ويلتقي فريق يد الأهلي الفائز من مباراة الزمالك أمام جيه إس كيه بطل الكونغو الديمقراطية في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد، عقب انسحاب الترجي التونسي من البطولة.