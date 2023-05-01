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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول الرئيس السيسي إلى شركة الشرقية للسكر للاحتفال بعيد العمال

وصول الرئيس السيسي
وصول الرئيس السيسي
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفال عيد العمال، والذي يُقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في شركة الشرقية للسكر.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس خلال الاحتفالية 5 مشروعات صناعية جديدة في إطار مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية، بجانب تكريم عدد من قدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

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