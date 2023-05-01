اليوم.. طائرة سيدات الأهلي تتحدى الزمالك في أولى مواجهات نهائي الكأس

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلى مع نظيره الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأثنين فى انطلاق مرحلة “البلاى أوف” بنهائى كأس مصر.

ويقام نهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات بنظام “البلاى أوف”، حيث يتوج باللقب الفريق الذي يحقق الفوز في مواجهتين.

وتقام المباراة الأولى اليوم الاثنين والثانية غدا وفي حال تحقيق كل فريق الفوز في مباراة سيتم اللجواء إلى مبابارة فاصلة يوم 4 مايو.

وتأهل سيدات الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى، بينما صعد الزمالك بالفوز على الصيد.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 فى سلسة نهائي البطولة بعد اللجواء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.