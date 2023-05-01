اليوم.. «نقل النواب» تناقش 7 طلبات إحاطة متعلقة بمشاكل الطرق بالمحلة الكبرى

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 7 طلبات إحاطة متعلقة بطرق المحلة الكبرى

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

* 5 طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد البرسلى:

الأول : بشأن عدم تخطيط الشوارع التي تم رصفها حديثاً بالمحلة الكبرى.

الثاني: بشأن عدم توفير خدمات النقل الجماعي في مدينة المحلة الكبرى، وضرورة الموافقة على إصدار التراخيص اللازمة لشركات النقل الجماعي لخدمة المواطنين.

الثالث: بشأن عدم البدء في أعمال تطوير محطة قطار منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية رغم إدراجها في الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لسكك جديد مصر للعام المالي 2022/2023.

الرابع: بشأن عدم إنشاء كوبري بسلم كهربائي في محطة القطار بالمحلة الكبرى رغم الانتهاء من أعمال تجديد وتطوير المحطة، وإغلاق أحد النفقين اللذين يربطان بين رصيفي المحطة بسبب بعض المشاكل الهندسية.

الخامس: بشأن رفض وزارة النقل استخراج اشتراك مترو أنفاق مخفض لطلبة ثانوي تمريض التابعين لوزارة الصحة، لاشتراط وزارة النقل موافقة وزارة التعليم أولا.

* طلب النائب/ محمود عبدالعزيز الشامي، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى بطول 1كم بداية من بوابة مدخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة حتى الطريق الدائري المحلة - المنصورة.

* طلب النائب/ حامد جلال جهجة، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري يربط طريق المحلة الكبرى (دمرو) بمدينة المحلة، وصولا للطريق الدائري للمحلة الكبرى.

