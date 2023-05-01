"ثقافة الدقهلية" تنظم فعاليات متنوعة احتفالا بعيد تحرير سيناء

نظم فرع ثقافة الدقهلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة على مدار اليومين الماضيين احتفالا بعيد تحرير سيناء، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ففي بيت ثقافة تمي الأمديد أقيمت احتفالية على مسرح البيت بدأت بالسلام الجمهوري، ثم مقطوعة موسيقية لرواد البيت، أعقبها لقاء شعري شارك فيه مجموعة من المواهب، واختتمت بعرض فني لفريق موهوبي قصر ثقافة المنصورة بقيادة المايسترو محمد عبد العظيم، قدمت الفرقة خلاله مجموعة من الأغاني منها "أما براوة، اسأل روحك، ألف ليلة وليلة".

ونظمت بقصر ثقافة نجيب سرور ورشة حكي بعنوان "سيناء أرض الفيروز"، تناولت بها سحر فهيم سردا عن احتفال مصر في 25 أبريل من كل عام بعيد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي في عام 1982 واكتمال التحرير بعودة طابا عام 1989، وأشارت "فهيم" أنه على مدار الأعوام التي أعقبت تحرير سيناء كانت هذه البقعة الغالية في بؤرة اهتمام الوطن حتى أصبحت رمزا للسلام والتنمية.

وضمن البرامج الثقافية نظم نادي أدب بيت ثقافة أجا ندوة بعنوان "عيد تحرير سيناء"، أدارها الشاعر محمد المتولي مسلم، وتحدث بها الشاعر حسن مأمون مقدما لمحات من تاريخ سيناء وكفاح أبناء الوطن لتحرير أرضها الغالية وصولا لمفاوضات السلام واتخاذ سبل التنمية، كما عقدت أمسية شعرية شارك بها عدد من الشعراء بأعمالهم التي ألقت الضوء على هذه المناسبة الوطنية الخالدة وعلى محبة الأوطان منهم محمد متولي قصيدة "للحق عاشق"، سمير البهلول قصيدة "بنحبك يا مصر"، حسن مأمون قصيدة "همس القوافي"، جمال السمطي قصيدة "عشق وعتاب"، وغيرهم.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، وتمت بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، ضمن برنامج ثقافي وفني متنوع لقصور الثقافة احتفالا بذكرى تحرير أرض الفيروز.

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