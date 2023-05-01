رئيس "أزهر مطروح" يهنئ عمال مصر والعاملين بالمنطقة بعيد العمال

هنأ عبد العظيم سالم ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومدير عام العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، اليوم الإثنين، العاملين بمنطقة مطروح الأزهرية من أعضاء هيئة تدريس، وإداريين، وعاملين المنطقة خاصة، وعمال مصر عامة، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إننا نحتفل سنوياً باليوم العالمي للعمال، ونتطلع دائما إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بفضل جهودكم المخلصة، وإصراركم المستمر، لتحقيق ما نطمح إليه في رفعة أزهرنا الشريف، ورفعة وطننا الغالي، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي كافة عمال مصر وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقواته الأمنية وأجهزة الدولة المختلفة، ليواصل مسيرة البناء بسواعد أبنائه المخلصين.

ومن جانبه أعرب مدير عام العلوم العربية والشرعية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة عن اعتزازه وتقديره لجميع العاملين بأزهر مطروح، وأثنى على جهودهم التي يبذلونها في سبيل تقدم العمل وتطوره، داعيًا إياهم إلى العمل بروح الفريق الواحد والتعاون الهادف والمشترك، كما تمنى لجميع عمال الوطن كل في موقعه دوام التقدم والازدهار.