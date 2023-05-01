الإثنين 01/مايو/2023 - 09:43 ص

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 مايو 2023، استقرارا في بداية التعاملات، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 2620 جنيها للبيع، و2670 جنيها للشراء، وسط تذبذبات في تداول أسعار الذهب عقب صعود الأسعار إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 2994 جنيها للبيع، و3051 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين

سجل سعر الذهب عيار 22 سعر 2745 جنيها للبيع، و2797 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 داخل الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 2620 جنيها للبيع، و2670 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 2246 جنيها للبيع، و2289 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سعر 20960 جنيها للبيع، و21360 جنيها للشراء.

عقدت أمس الأحد شعبة الذهب بالغرفة التجارية، مؤتمرا صحفيا لمناقشة مستجدات سوق الذهب، وضبط الأسعار وسط ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، أن العرض والطلب أصبح المعيار الأساسي في التحكم بأسعار الذهب في تلك الفترة، وليس معيار السعر العالمي وتسعير الدولار هي المتحكم الوحيد.

